Sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı

20.03.2023 18:49

Sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı Adıyaman'ın Tut ilçesinde annesiyle birlikte sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Tut ilçesinde annesiyle birlikte sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

15 Mart tarihinde Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 2 aylık hamile olan hemşire annesi Fatma Tekdal ile birlikte akıntıya kapılan ve 6 gün boyunca polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedeni, Boyundere köyü yakınlarında bir HES kanalında bulundu. Polis dalgıç ekipleri tarafından kanal içerisinde bulunan Zeynep Zümra Tekdal'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cansız bedenine ulaşılan Zeynep Zümra Tekdal'ın 2 aylık hamile olan hemşire annesi Fatma Tekdal da cansız bedenine sabah saatlerinde su kanalı içerisinde bulunmuş ve cenazesi hastane morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA
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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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