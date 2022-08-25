Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde de dün gece sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı, yakınındaki bir prefabrik evi su bastı. Evde çıkmaya çalışırken sel sularına kapılarak 300-400 metre sürüklenen 4 kişi, çevredekilerce kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı (2) - Son Dakika

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