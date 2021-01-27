MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan bir hafif ticari araç sürüklenerek dereye düştü. Aracın dereye düştüğünü gören vatandaşlar alana getirdikleri iş makinesi ile aracı düştüğü yerden kurtardı.

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