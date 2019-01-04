Son Dakika Haberleri: Sel Sularına Kapılan Araçtakileri Karayolları Ekipleri Kurtardı

Sel Sularına Kapılan Araçtakileri Karayolları Ekipleri Kurtardı

42 dakika önce

Sel sularına kapılan araçtakileri karayolları ekipleri kurtardı Mersin'de sağanak yağış nedeniyle Silifke-Gülnar Karayolu ulaşıma kapandıMERSİN - Mersin'de sağanak yağış nedeniyle Silifke-Gülnar Karayolu ulaşıma kapandı.

Sel sularına kapılan araçtakileri karayolları ekipleri kurtardı
Mersin'de sağanak yağış nedeniyle Silifke- Gülnar Karayolu ulaşıma kapandı

MERSİN - Mersin'de sağanak yağış nedeniyle Silifke-Gülnar Karayolu ulaşıma kapandı. Sel sularına kapılan araçtaki 3 kişiyi Karayolları ekiplerince güçlükle kurtardı
Dağlardan gelen sel sularının karayolunun çukurda kalan yerine dolması nedeniyle Gülnar'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Kayrak köyü yakınlarında bir araç şarampole devrilirken, bir araç da sel suları içinde mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına ise Karayolları Silifke şube ekipleri yetişti.
Yolun yaklaşık 50 metrelik alanı tamamen sel suları altında kalırken, kendine güvenen bazı sürüler, su birikintisi içinde kalmayı göze alarak kontrollü bir şekilde geçiş yaptılar. Sel sularından geçiş esnasında ise bazı araçlar su içinde kaldı. Motoru stop eden araçlar yine olay yerinde bekleyen Karayolları Silifke Şube ekiplerine ait kepçe yardımıyla su içerisinden güvenli bölgeye çıkartıldılar. Sel suları nedeniyle Silifke'den Gülnar'a ve Gülnar'dan Silifke'ye gitmek isteyen sürücüler geriye dönmek zorunda kaldılar.
Yolun gözükmemesinden dolayı aracını şarampole düşüren bir sürücü, "Bir çok araç yoldan geçtiği için bende geçmek istedim. Yolun şarampol olan yeri görünmediği için aracımı şarampole düşürdüm. Araçta bulunan iki kişi ile birlikte yaralanmadan Karayolları ekiplerinin yardımı ile araçtan çıktık. Yolda bulunan suların biran önce başka yönlere aktarılması gerekiyor. Yolda bulunan su nedeniyle benim gibi bir çok araç sürücüsü daha kaza yapabilir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:29 Kaynak: İHA

Mersin, Gülnar, Silifke, 3. Sayfa
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