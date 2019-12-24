Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-2 - Son Dakika

Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-2

6 saat önce

Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-2(BLURSUZ)

Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-2(BLURSUZ)

Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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