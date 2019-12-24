Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-3 - Son Dakika

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Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-3
6 saat önce
Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-3(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
ADANA- Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-3
(Tür: Yurt)
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