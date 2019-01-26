Son Dakika Haberleri: Sel Sularına Kapılan Genç Öğretmen Öldü (4)

Sel Sularına Kapılan Genç Öğretmen Öldü (4)

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen yaşamını yitirdi, nişanlısı kayboldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen yaşamını yitirdi, nişanlısı kayboldu. Kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik (27) ile iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in (23) içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'i arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan taşan dere nedeniyle çevredeki bir seranın yıkıldığı, tarım arazilerinin ise sular altında kaldığı gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:50 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Muğla'da Sel Sularına Kapılan Öğretmen Hayatını Kaybetti Son Dakika! Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek "Metrobüs Alacağım" Diyen Vatandaş, İmamoğlu'yla Yeniden Buluşunca Bu Kez Otoparktan Dert Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 11:03:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sel Sularına Kapılan Genç Öğretmen Öldü (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]