Son Dakika Haberleri: Sel Sularına Kapılan Genç Öğretmen ve Nişanlısı Öldü

Sel Sularına Kapılan Genç Öğretmen ve Nişanlısı Öldü

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen ile nişanlısı hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen ile nişanlısı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik (27) ile iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in (23) içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bençik için arama çalışması başlattı.

Yaklaşık yedi saatlik çalışmanın ardından Bençik'in cesedi, olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede tarlada bulundu.

Jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alan inceleme yaptı.

Bataklık alan nedeniyle güçlükle çıkarılan gencin cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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