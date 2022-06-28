Sel sularına kapılan iş makinesi operatörünü bulmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sel sularına kapılan iş makinesi operatörünü bulmak için çalışma başlatıldı

28.06.2022 09:51
Sel sularına kapılan iş makinesi operatörünü bulmak için çalışma başlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sel bölgesinde çalışma yapan kepçe operatörü, iş makinesinin devrilmesiyle sulara kapılıp kayboldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sel bölgesinde çalışma yapan kepçe operatörü, iş makinesinin devrilmesiyle sulara kapılıp kayboldu. Operatör için arama çalışması başlatıldı.

Düzce'de iki gündür etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağışlar dolayısıyla Üçköprü Köprüsü de taşkınlara sebep oldu. Yükselen sel suları, dere kenarında bulunan fabrikayı bastı. İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi devrildi. Okan Bayrak ise sulara kapılarak gözden kayboldu. Bayrak'ı bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

"Köprü çökmüş"

Arama çalışmalarını izleyen bir vatandaş, "Dere yanındaki fabrikayı su basmış. Bunun üzerine jandarma ekipleri dere üzerindeki köprüden karşıya geçmişler. Jandarma ekiplerini takip eden iş makinesine ise ağır olduğu için 'Geçme' diye uyarı yapmışlar. Ama buna rağmen iş makinesi köprüden karşıdan karşıya geçerken köprü çökmüş. Arama çalışması başlatıldı" diye konuştu. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Çalıntı kabloları yakarken yakalandı Çalıntı kabloları yakarken yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel sularına kapılan iş makinesi operatörünü bulmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:52 Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir?
09:51 Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
09:16 Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
09:12 Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular
08:47 Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi...
08:41 Resmi Gazete'den yayımlandı: Mevduatta stopaj vergisi indirimleri 6 ay daha uzatıldı
08:30 Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca'nın sözleri gündem oldu! "Gelecek sezon daha büyük hedefler için..."
08:27 Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! "Demir Yumruk" operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 09:58:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sel sularına kapılan iş makinesi operatörünü bulmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement