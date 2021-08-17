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Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean görüntülendi - Son Dakika

Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean görüntülendi

17.08.2021 17:44

Sağanak yağışların ardın geçtiğimiz hafta Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde 77 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaşımız için verilen kayıp ihbarları doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Yeni yayınlanan bir görüntüde ise sele kapılan bir vatandaşın can havliyle kurtulmaya çalışması kameraya yansıdı. Kaydı yapan kişi ise o anlarda "Dayı dayan, Lailaheillahlah Allahuekber de" bağırarak yaşadığı korkuyu belli etti.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinden en çok Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi etkilendi. Felaket sırasında ilçe neredeyse tamamen sular altında kalırken, bir çok iş yeri ve bina zarar gördü. Pek çok otomobil ve insan da sel sularına kapıldı.

SUYA KAPILAN BİR VATANDAŞ CAN HAVLİYLE KURTULMAYA ÇALIŞTI

Felaketin ardından vatandaşların o korku dolu anları kaydettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ilçenin tamamının sular altında olduğu, suların önüne aldığı her şeyi sürüklediği ve bir vatandaşın da sulara kapılarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean kaydedildi

VATANDAŞA "DAYAN DAYI" DİYE SESLENDİ

Kayıt yapan vatandaşın suya kapılarak giden vatandaşa, "Dayı dayan, Lailaheillahlah Allahuekber de" şeklinde bağırması ise yaşanan korkuyu gözler önüne seriyor.

Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean görüntülendi
Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean görüntülendi
Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean görüntülendi
Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean görüntülendi
Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean görüntülendi
Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean görüntülendi

Batı Karadeniz, Kastamonu, Bozkurt, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean görüntülendi - Son Dakika


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