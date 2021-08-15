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Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi - Son Dakika

Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi

15.08.2021 10:34

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aracıyla sel sularına kapılarak 200 metre sürüklenen 33 yaşındaki memur İlhan Uğur Odacı mucizevi kurtuluş hikayesini anlattı. Bir bina ile tomruklar arasında kaldığını belirten Odacı, "Binanın üst katlarından bağırma sesleri duydum. İnsanlar 'Arabandan çık' diye sesleniyordu. Arabanın camını açtım, bitişikteki binanın balkonuna tırmandım. Binadakiler '5'inci kata gel' diye seslendi. Hemen üst kata çıktım. Büyük bir şansla hayata tutundum" dedi

Bozkurt'ta yaşanan ve Türkiye gündemine oturan görüntülerin kahramanı Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 33 yaşındaki memur İlhan Uğur Odacı'ydı. Selden hemen önce binanın boşaltılması talimatı almışlardı. Odacı otomobiline binerek uzaklaşmak isterken birden gelen selde sürüklenmeye başladı. O anlarda aracının içinden çekip sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüleri binlerce kişi izledi, haber oldu. Kimsenin sonunu bilmediği videonun kahramanına Hürriyet ulaştı.

"ARABANIN CAMINI AÇTIM, BİTİŞİKTEKİ BİNANIN BALKONUNA TIRMANDIM"

Odacı o anları şu sözlerle anlattı: "Binadan aceleyle çıkıp arabaya bindim. Kontağı çevirdim ve su geldi. Araç birden yükseldi. Yaklaşık 5 metrelik suyun üzerinde yüzüyordu araba. Yanımda tomruklar da sürükleniyordu. Soğukkanlı kalmaya çalıştım. O anları telefonla kaydettim. Araç 200 metre bu şekilde sürüklendi. Tomruklar ileride yolu kapatmıştı. Araç oraya gelince durdu. Sıkıştığı için ilerlemiyordu. Bir bina ile tomruklar arasında kaldım. Binanın üst katlarından bağırma sesleri duydum. İnsanlar 'Arabandan çık' diye sesleniyordu. Arabanın camını açtım, bitişikteki binanın balkonuna tırmandım. Binadakiler '5'inci kata gel' diye seslendi. Hemen üst kata çıktım. Büyük bir şansla hayata tutundum."

"İNŞALLAH CAMLAR KIRILMAZ, SU GİRMEZ İÇERİ"

İlhan Uğur Odacı, çektiği video kaydında "Arabada mahsur kalmış durumdayım. Sel aldı götürüyor. Bütün Bozkurt gidiyor. Allah yardımcımız olsun. İnşallah camlar kırılmaz, su girmez içeri" diyordu.

Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi

Otomobil, Bozkurt, Memur, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi - Son Dakika


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