Sel sularına kapılarak ölen anne, baba ve oğul toprağa verildi - Son Dakika

Sel sularına kapılarak ölen anne, baba ve oğul toprağa verildi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde sele kapılan araç içerisinden cenazeleri çıkartılan anne, baba ve oğulları son yolculuğuna uğurlandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde sele kapılan araç içerisinden cenazeleri çıkartılan anne, baba ve oğulları son yolculuğuna uğurlandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde etkisi gösteren şiddetli yağış sele neden oldu. Karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak Yusufeli Barajı şantiye içerisine sürüklenen araçtaki sürücü Mustafa Sönmaz (53), eşi Müşerref (49) ve oğlu Salih Sönmaz'ın (16) cansız bedenleri dün toprak altındaki araç içerisinden çıkarıldı. Sel sularına kapılarak hayatını kaybeden aile için ilçedeki Demirkent köyünde cenaze namazı kılındı. Sönmaz ailesi için kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ailesi ve yakınları katıldı. Sel felaketinde anne, baba ve kardeşini kaybeden Semanur Sönmaz gözyaşlarını tutamazken, Bakan Soylu teselli etmeye çalıştı. Sönmaz ailesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:57 Kaynak: İHA
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