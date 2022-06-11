Sel sularına kapılarak otomobilin altına sıkışan motorlu kurye yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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Sel sularına kapılarak otomobilin altına sıkışan motorlu kurye yaşam savaşı veriyor

11.06.2022 21:37

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle bir aracın altına sıkışan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılıp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motorlu kurye, yaşam savaşı veriyor.

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle bir aracın altına sıkışan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılıp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motorlu kurye, yaşam savaşı veriyor.

Mamak Misket Mahallesi'nde seyir halindeyken sağanak nedeniyle caddenin sularla kaplanması üzerine motosikletten düşen 36 yaşındaki motorlu kurye Samet Ç, bir süre sürüklenerek park halindeki bir otomobilin altına girdi. Aracın tekerine sıkışan ve sel suları içinde kalan kuryenin yardımına, çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

Kuryenin boğulmaması için yoğun mücadele veren vatandaşlar, Samet Ç'yi kurtararak olay yerine ambulans çağırdı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kuryenin, genel cerrahi yoğun bakım biriminde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"Pencereden video çekerken kuryeyi gördüm"

Samet Ç'nin sel sularından kurtulmasına yardım eden vatandaşlar, yaşananları AA muhabirine anlattı.

Şiddetli yağışı çektiği sırada motorlu kuryeyi gördüğünü dile getiren Salih Güven, "Pencerede yağışı videoya çekiyordum. Tam bu esnada motorlu kuryenin düştüğünü ve ardından sele kapıldığını gördüm. Hemen evden fırladım. Yolda bir minibüs vardı önce üzerine çıkıp oradan da arabanın üstüne atladım. Kurye kendinden geçmişti, orada gelenlerin yardımıyla kurtarmaya çalıştık." dedi.

"Mahalleliyle arabayı itekleyerek genci çıkardık"

Bayram Korkusuz ise o anları şu ifadelerle anlattı:

"Kurye arabanın altında sıkıştığında motoru kayarak selde sürüklenmeye devam etti. Hemen komşularla yanına koştuk. Yeğenim arabanın üstüne çıkıp kurtarmaya çalıştı ama arabanın altında sıkışmıştı. Sonra iki taraftan dolanıp arabayı iteklemeye, ardından bir başka arabayla çekmeye çalıştık. O esnada sel suları biraz şiddetini azalttı. Suyun içine girerek arabayı mahalleliyle itekledik ve genci çıkarttık. Ardından da ambulansla hastaneye yolladık."

Korkusuz, geçen yıllarda da yağışlarda benzer sıkıntılarla karşılaştıklarını belirterek bu problemin çözülmesini istediklerini söyledi.

Öte yandan motorlu kurye Samet Ç'nin sel sularına kapılarak otomobilin altına sıkıştığı ve vatandaşların genci kurtarmaya çalıştığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sel sularına kapılarak otomobilin altına sıkışan motorlu kurye yaşam savaşı veriyor
Sel sularına kapılarak otomobilin altına sıkışan motorlu kurye yaşam savaşı veriyor
Sel sularına kapılarak otomobilin altına sıkışan motorlu kurye yaşam savaşı veriyor
Sel sularına kapılarak otomobilin altına sıkışan motorlu kurye yaşam savaşı veriyor

YORUMLAR
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Ankara'da sel sularına kapılan aracın altına sıkışan motorlu kurye böyle kurtarıldı Ankara'da sel sularına kapılan aracın altına sıkışan motorlu kurye böyle kurtarıldı Sinan Canan kimdir? Sinan Canan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Sinan Canan'ın hayatı ve biyografisi nedir? Sinan Canan kimdir? Sinan Canan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Sinan Canan'ın hayatı ve biyografisi nedir?
Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel sularına kapılarak otomobilin altına sıkışan motorlu kurye yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

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