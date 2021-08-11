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Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular! Yol çöktü, 12 kişi araçlarında mahsur kaldı - Son Dakika

Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular! Yol çöktü, 12 kişi araçlarında mahsur kaldı

11.08.2021 17:35

Sağanak yağışlar Bartın'da bir yolun çökmesine sebep oldu. Çöken yola düşen bir ticari taksi ile otomobildeki toplam 12 kişi, kapıların açılmaması sonucu araçlarında mahsur kaldı. Sel sularının yükseldiği anlarda araçtakiler, camları kırarak kendi imkanlarıyla kıl payı kurtuldular.

Bartın'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde bağlı Bahçeçik köyü mevkisinde Bartın-Karabük yolunda heyelan meydana gelerek yol çöktü.

İKİ ARAÇ ÇÖKEN YOLA DÜŞTÜ

Yolun çökmesinin ardından Karabük'ten Bartın istikametine giden Ayhan Tunç yönetimindeki 78 T 6050 plakalı ticari taksi ile 18 BD 533 plakalı otomobil çöken yola düştü. Araçların içerisindeki 12 kişi kendi imkanlarıyla camlardan çıkarak sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu.

Ticari taksi sürücüsü Ayhan Tunç, "Ulus ilçesi tarafına gidiyorduk. Hiç kimsede sıkıntı yok. Camdan çıktık" dedi. Diğer otomobil sürücüsü ise "Köprü çökmüş düştük. 4 kişiydik, son anda fark ettik. Kendimizi camdan çıktık" diye konuştu.

Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu

"KAPILARI AÇILMADI"

Bahçecik Köyü Muhtarı Barış Gökalp, imamın kendisini aradığını ve bilgi verdiğini, ardından 112 Acil Servis, AFAD'ı ve jandarmayı aradığını belirtti. Kendisinin Safranbolu'ya bağlı Ovacuma köyünde olduğunu ve gece köye geldiğini aktaran Gökalp, "Önümden giden iki araçtan biri dereye uçtu, bizden on dakika önce de ticari taksi uçmuş. Burada emekli polis memuru arkadaşımız onları çıkarmaya yardım ederken ben geldim. Benim önümden düşen araca müdahale edemedik, kapıları açılmadı. Sel arabanın üzerinden aşıyor, vatandaş içeride can çekişiyor" dedi.

Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu

ARAÇTAKİLER AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İlk olarak ticari taksideki insanları çıkardıklarını, ardından diğer araçtakileri çıkardıklarını vurgulayan Gökalp, "Öndeki ablamız biraz rahatsızdı. 112 Acil Servis ile irtibata geçtim 4-5 tane ambulans geldi. Hastalarımızı aldılar hastaneye götürdüler. Şu anda mahallemizde köy olarak yollarımızın tamamı bitmiş vaziyette. Elektriğimiz yüzde 80 oranında yok, su sıkıntımız mevcut. Diğer Kalecik, Zafer, Öncüler, Akören Söküler ve Derecik köylerinde de aynı şekilde hasar olduğunu öğrendik. Benim evim karşıda ben evime geçemiyorum. Yapacak bir şey yok. Allah bizleri böyle afetlerden korusun. İnşallah devletimiz en kısa zamanda yaraları saracaktır" ifadelerini kullandı.

Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu

VALİ GÜNER: ULAŞILMAYAN KÖY YOK

Gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle Abdipaşa, Kumluca beldeleri ve civar köylerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle olay yerinde ekipleri koordine eden Bartın Valisi Sinan Güner, yaşanan sel nedeniyle 1 vatandaşın kayıp olduğunu, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu

Ulus ilçesine bağlı Yenihan köyünde kamyonetle sele kapılan 2 vatandaşın gece saat 03.00 civarında Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade eden Vali Güner, gece boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucu ulaşılamayan hiç bir köyün bulunmadığını kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de bölgeye gelerek yaşanan olayla ilgili bilgi aldı. Kara yolları tarafından bölgeye çok sayıda ekskavatör sevk edilirken, ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu
Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular! Yol çöktü, 12 kişi araçlarında mahsur kaldı

Karabük, Bartın, Taksi, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular! Yol çöktü, 12 kişi araçlarında mahsur kaldı - Son Dakika


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