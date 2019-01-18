Son Dakika Haberleri: Sel Sularına Otomobiyle Kapılan Kadın, Kepçeyle Kurtarıldı

Sel Sularına Otomobiyle Kapılan Kadın, Kepçeyle Kurtarıldı

59 dakika önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde sel sularında otomobiyle mahsur kalan Elif Özer (46), Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçeyle kurtarıldı.

Sel Sularına Otomobiyle Kapılan Kadın, Kepçeyle Kurtarıldı, System.String[]
ADANA'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde sel sularında otomobiyle mahsur kalan Elif Özer (46), Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçeyle kurtarıldı.

Çukurova bölgesinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı birçok noktada su taşkınları göletler oluşturdu. Kadirli yolu üzerinde, Ceyhan'a bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde otomobiliyle sel sularına kapılan Elif Özer, sürüklenirken yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin durumu bildirmesi üzerine DSİ'ye ait paletli kepçe olay yerine sevk edildi. Kepçenin paletiyle sel sularından kurtarılan Özer, sudan çıkarıldı. Daha sonra kepçe operatörü, sudaki otomobili de kurtardı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:41 Kaynak: DHA

Elif Özer, Ceyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel Sularına Gömülen Araçtaki 2 Kişinin Kepçeyle Kurtarılma Anı Kameralara Yansıdı Muharrem İnce'den Bir Garip Seçim Hesabı: 5 Büyükşehri Kazanırsak, Cumhurbaşkanı Olurum

Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:40:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sel Sularına Otomobiyle Kapılan Kadın, Kepçeyle Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]