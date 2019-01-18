Sel Sularına Otomobiyle Kapılan Kadın, Kepçeyle Kurtarıldı
59 dakika önce
ADANA'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde sel sularında otomobiyle mahsur kalan Elif Özer (46), Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçeyle kurtarıldı.
ADANA'nın Ceyhan
ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde sel sularında otomobiyle mahsur kalan Elif Özer
(46), Devlet Su İşleri
'ne (DSİ) ait kepçeyle kurtarıldı. Çukurova
bölgesinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Adana
'nın Ceyhan ilçesine bağlı birçok noktada su taşkınları göletler oluşturdu. Kadirli
yolu üzerinde, Ceyhan'a bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde otomobiliyle sel sularına kapılan Elif Özer, sürüklenirken yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
erlerinin durumu bildirmesi üzerine DSİ'ye ait paletli kepçe olay yerine sevk edildi. Kepçenin paletiyle sel sularından kurtarılan Özer, sudan çıkarıldı. Daha sonra kepçe operatörü, sudaki otomobili de kurtardı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:41 Kaynak: DHA
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