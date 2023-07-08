Sel sularında böyle yıkandı Göle dönen sokakta yağmur suyuyla duş aldı

BURSA - Bursa'da Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini gösteren şiddetli yağmur bazı ilçelerde taşkına neden oldu. İznik ilçesinde ise bir vatandaş göle dönen sokakta yağmur sularıyla duş aldı. O anlar kameralara yansıdı. Metroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bursa'da etkisini gösteren yağmur bazı ilçelerde sele neden oldu. Dereleri taşıran yağışta trafikteki sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ev ve iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi. Boyalıca Mahallesi'nde yağmurun göle çevirdiği sokakta ise bir vatandaş kimseye aldırış etmeden yağışın altında duş aldı. O anlar çevredekilerin kamerasına yansırken, belediye ekipleri ise oluşan tahribatın giderilmesi için kolları sıvadı.