Son Dakika Haberleri: Sel Sularında Can Pazarı

Sel Sularında Can Pazarı

30 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde sağanak yağış sebebiyle dereler taştı, binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde sağanak yağış sebebiyle dereler taştı, binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı. Sel suları yükselince ağılında koyunlarıyla mahsur kalan bir çoban ise AFAD ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, dün geceden beri etkili olan sağanak yağış iki ilçede dereleri taşırdı. Özellikle Mustafakemalpaşa'ya bağlı Çeltikçi Köyü'nde, Susurluk çayının bir kolu olan dere taştı. Köprü seviyesine kadar ulaşan sular, dere yatağından taşarak bölgedeki arazileri bastı. Endişe dolu anları mahalle sakinleri cep telefonlarıyla kaydetti. Öte yandan Karacabey'in Yolğazı Köyü'nde de can pazarı yaşandı. Susurluk Çayı taştığı için bu köydeki bir çok noktayı da su bastı. Ağılında 3 koyunuyla mahsur kalan 65 yaşındaki Murat İlhan da jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede botlarıyla giden AFAD ekipleri İlhan'ı mahsur kaldığı yerden koyunlarıyla kurtardı. İlhan, sağlık kontrolü için 112 ekibi tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ salim kurtarılan koyunlar da köylülere teslim edildi.

(Alper Tüydeş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

AFAD, Karacabey, Mustafakemalpaşa, 3. Sayfa
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