Sel sularında mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Sel sularında mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı.

Sel sularında mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı.


Sağanak yağış Tarsus'a bağlı Gülek Mahallesi, merkez Çelikli bölgesi ve çevresinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.


Gülek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karboğazı mevkisi yolunda sel sularının yükselmesi neticesinde bir minibüs ve bir otomobilde mahsur kalan 14 kişi için kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Önce orman içinden 10 kilometre yol açılıp, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.


İş makineleri ve onlarca personelle yürütülen çalışmalarda Çamlıyayla ilçesinin Belçınar, Pir Ömerli, Çiftlik, Böğrüeğri, Sebil, Boztepe, Fakılar, Keşbükü, Olukkoyağı ve daha birçok mahallede heyelan ve sel sularının taşıdığı topraklardan dolayı zarar gören noktalara müdahale edildi. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Gülek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:23 Kaynak: İHA
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