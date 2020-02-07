Sel sularında mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı.



Sağanak yağış Tarsus'a bağlı Gülek Mahallesi, merkez Çelikli bölgesi ve çevresinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.



Gülek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karboğazı mevkisi yolunda sel sularının yükselmesi neticesinde bir minibüs ve bir otomobilde mahsur kalan 14 kişi için kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Önce orman içinden 10 kilometre yol açılıp, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.



İş makineleri ve onlarca personelle yürütülen çalışmalarda Çamlıyayla ilçesinin Belçınar, Pir Ömerli, Çiftlik, Böğrüeğri, Sebil, Boztepe, Fakılar, Keşbükü, Olukkoyağı ve daha birçok mahallede heyelan ve sel sularının taşıdığı topraklardan dolayı zarar gören noktalara müdahale edildi. - MERSİN