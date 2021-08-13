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İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı - Son Dakika

İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı

13.08.2021 12:40

İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı 2 gündür derede mahsur kalmıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı Kastamonu'nun Abana ilçesinde 2 gün önce sel sularında mahsur kalan inek, JAK ve itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonu neticesinde kurtarıldı.

İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı

2 gündür derede mahsur kalmıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Abana ilçesinde 2 gün önce sel sularında mahsur kalan inek, JAK ve itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonu neticesinde kurtarıldı. İneğin kurtarılma anını anbean takip eden vatandaşlar ise ekipleri alkışlayarak, tebrik etti.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. Selin vurduğu bölgelerden bir tanesi olan Kastamonu'nun Abana ilçesinde de 2 gün önce Satı Aşkaroğlu'na ait inek sele kapıldı. 2 gündür derede mahsur kalan inek için bugün kurtarma çalışması başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan'ın TGRT Haber'e sabah saat 08.00'de yaptığı canlı yayın sırasında,

ineğin 2 gündür mahsur kaldığını söylemesi üzerine, TGRT Haber spikeri Cem Küçük, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Küçük'ün çağrısıyla da bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışması 2 saat sürdü

Suya giren Jandarma Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri, ineğe halatlar giydirerek kıyıya doğru götürmeye çalıştı. Daha sonra bölgeye gelen vinç yardımıyla inek yukarıya çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonu, heyecanlı anlara sahne oldu.. İneğin sahibi Satı Aşkaroğlu ve bölgedeki vatandaşlar da, kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izledi

Ekiplerin çalışması ise çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.

İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı
İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı

Jandarma Arama Kurtarma, Kastamonu, İnek, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İHA'nın yayını ses getirdi, mahsur kalan inek kurtarıldı - Son Dakika


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