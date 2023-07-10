Sel sularında mahsur kalan kamyon sürücüsünün kurtarılma anı kamerada!

Sağanak yağış nedeniyle hayatın felç olduğu Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, sel nedeniyle kamyonun kasasında mahsur kalan vatandaş apartman sakinleri tarafından kurtarıldı.

ANBEAN KAMERADA

Zonguldak'ta 2 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Devrek ilçesi Tabaklar Sokak sel suları arasında kaldı. O sırada kamyon kasasında mahsur kalan vatandaş son anda apartman sakinleri tarafından kurtarıldı. O kurtarılma anı saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

HASTANELERİ DE SU BASTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde meydana gelen su baskını sonrası acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını ve 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su baskını meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebiyle 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Durum kontrol altındadır."