Son Dakika Haberleri: Sel Sularında Mahsur Kalan Köpek Böyle Kurtarıldı

Sel Sularında Mahsur Kalan Köpek Böyle Kurtarıldı

1 saat önce

Sel sularında mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı Selde mahsur kalan köpek kepçe yardımıyla kurtarıldıİZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sel sularında mahsur kalan bir köpekte, kepçe üzerindeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı, o anlar kameralara yansıdı.

Sel sularında mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı
Selde mahsur kalan köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sel sularında mahsur kalan bir köpekte, kepçe üzerindeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı, o anlar kameralara yansıdı.
İzmir'deki sağanak yağış, Kemalpaşa ilçesinde de etkili oldu. Kuvvetli sağanak, seli de beraberinde getirdi ve Çarıklı Çayını taşırdı. Sel nedeniyle bir köpekte sel sularının ortasında mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşlar, hemen bölgedeki bir iş makinesini bölgeye getirdi. Duyarlı vatandaşlardan biri, iş makinesinin kepçesi yardımıyla mahsur kalan köpeği sel sularının arasından kurtardı. O anlarda bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların bu duyarlı davranışı, herkesin takdirini kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Kemalpaşa, 3. Sayfa
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