Son Dakika Haberleri: Sel Sularında Mahsur Kalan Köylü ve Koyunları, Afad Kurtardı

Sel Sularında Mahsur Kalan Köylü ve Koyunları, Afad Kurtardı

36 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sağanak yağış sebebiyle dereler taştı.

Sel Sularında Mahsur Kalan Köylü ve Koyunları, Afad Kurtardı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sağanak yağış sebebiyle dereler taştı. Sel suları yükselince ağılında koyunlarıyla mahsur kalan bir çoban ise AFAD ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı. 

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak yağış sebebiyle derelerde taşkınlar meydana geldi. Susurluk Çayı'nda da taşkın meydana geldi.  Ağılında 3 koyunuyla mahsur kalan 65 yaşındaki Murat İlhan, jandarma ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, bot ile taşan dereden geçerek İlhan'ı ve koyunlarını kurtarıldı. İlhan, sağlık kontrolü amacı ile  Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:46 Kaynak: DHA

Bursa, Karacabey, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Halk Otobüsü Şoförü, Tartıştığı Yaşlı Çifti Darbetti Son Dakika! Ali Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek

Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı Ziyaret Etmesine İlişkin Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum: Gidilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 10:22:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sel Sularında Mahsur Kalan Köylü ve Koyunları, Afad Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]