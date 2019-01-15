Sel Sularını Botlarla Aşıp Sütleri Topladılar
1 saat önce
Sel sularını botlarla aşıp sütleri topladılar Sular altında kalan çiftliklerdeki ineklerin sütleri AFAD ekipleri tarafından botla taşındıMANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle sular altında kalan çiftlik evlerindeki ineklerin sütleri botla taşındı.
Sel sularını botlarla aşıp sütleri topladılar
Sular altında kalan çiftliklerdeki ineklerin sütleri AFAD
ekipleri tarafından botla taşındı
MANİSA - Manisa
'nın Şehzadeler
ilçesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle sular altında kalan çiftlik evlerindeki ineklerin sütleri botla taşındı.
Şehzadeler ilçesinde geçen 10 Ocak'ta başlayan ve 3 gün süren sağanak yağmur nedeniyle kırsal Veziroğlu Mahallesindeki çiftlikleri su bastı. Suların çekilmesini bekleyen ve kendi imkanları ile büyükbaş hayvanlarını kurtaramayan çiftlik sahipleri, durumu Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yardım isteği üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, zodyak botla çiftlik sahiplerini evlerine götürerek, ineklerinin sağımlarının gerçekleşmesini sağladı. Daha sonra sağımı tamamlanan sütler botla taşınarak kamyonlara yerleştirildi.
Ayrıca bölgede 5 gündür devam eden elektrik kesintisi de sona erdi. AFAD tarafından botlarla trafolara taşınan GDZ Elektrik personeli, arızayı gidererek, bölgeye elektrik verilmesini sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:58 Kaynak: İHA
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