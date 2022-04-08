SEL SULARININ BASTIĞI EVİNİN ETRAFINDAN AYRILMIYOR - Son Dakika
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SEL SULARININ BASTIĞI EVİNİN ETRAFINDAN AYRILMIYOR

08.04.2022 10:53
SEL SULARININ BASTIĞI EVİNİN ETRAFINDAN AYRILMIYOR

KARS'ta etkili olan sağanak yağış ile karların hızla erimesi sele neden oldu.

KARS'ta etkili olan sağanak yağış ile karların hızla erimesi sele neden oldu. Çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı. Sel sularının hala etkisini sürdürdüğü Aydınlık mahallesinde oğlu ve gelini ile yaşayan 5 çocuk annesi Neriman Bengin (60) sulara gömülen evinin etrafından ayrılmıyor. Geceleri komşularında kalan Bengin, sürekli gelip evini kontrol ediyor. 50'ye yakın kaz ve tavuğunun sel sularına kapılarak öldüğünü belirten Bengin, "Sel bizi perişan etti" dedi.

4 Nisan günü meydana gelen selde 30'a yakın ev ve ahırı su bastı. Çalışmaları yürüten Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 kişiyi kurtardı, bazı hayvanların da tahliye edilmesine sağladı. Belediye ve diğer kamu kurumlarında görevli 95 personel, 12 iş makinesi ve 25 araçla mahalledeki su tahliye ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışması devam ederken, aralıklarla yağan yağmur ve karların erimeye devam etmesi yüzünden sular çekilmiyor. Selin ilk geldiği anda ev ve ahırını su bastığını canlarını ise zor kurtardığını söyleyen Neriman Bengin, içerisine giremediği evinin etrafından ayrılmıyor. 50'ye yakın kaz ve tavuğunun sel sularına kapılarak öldüğünü belirten Bengin, "Üç yıl önce evlendirdiğim oğlum ile yaşıyorum. Gece gelen sel birçok kişinin evini bastı. Oğluma aldığım tüm eşyalar sular altında kaldı. Geçimimi sağladığım kaz ve tavuklar öldü. Komşularımıza sığındık. Suların hala çekilmediği evime giremiyorum ama sık sık kontrole geliyorum. Ben böyle bir afet görmedim" diye konuştu.

Gelen selde 25 ton saman, 20 ton ot ve 5 ton yemlerinin sular altında kaldığını belirten Atakan ve Gökhan Utuk kardeşler hayvanlarına verecek hiçbir şey kalmadığını belirterek yardım beklediklerini söylediler.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEL SULARININ BASTIĞI EVİNİN ETRAFINDAN AYRILMIYOR - Son Dakika


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