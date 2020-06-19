Sel sularının kapattığı D-100 karayolu 5 saatte trafiğe açılabildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sonrasında sel sularının kapattığı D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yapılan tahliye çalışmaları ile 5 saatte trafiğe açılabildi.



Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan ve bölgede birçok iş yeri, ev ve yolları sel sularının basmasına neden olan yağış durdu. Yaşanan yağış nedeni ile D-100 Karayolu 12.30 sıralarında trafiğe kapandı. D-100 karayolu Dilovası Köprülü Kavşağı'nda sel suları yarım metreye kadar ulaştı. Yaşanan yağış nedeni ile çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye, belediye ve karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler, D-100 karayolunun tekrar trafiğe açılabilmesi için çalışma başlattı. İş makineleri ve su tahliye pompaları ile yapılan tahliyeler sonucunda D100 karayolunun Ankara istikameti yaklaşık 2 buçuk saat sonra trafiğe açılabildi.



Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul istikametinde ise iş makineleri ve su tahliye pompaları ile ile yapılan çalışmalarla suyun büyük kısmı tahliye edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında D-100 karayolunun İstanbul istikameti yaklaşık 5 saat sonra trafiğe açılabildi. Yolun 2 şeridi ise kalan suyun tahliye edilmesinin ardından trafiğe açılacak. - KOCAELİ