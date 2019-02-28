Sel Sularının Ortasında Mahsur Kalan Yaşlı Adama Kurtarma Operasyonu
1 saat önce
İsrail'de etkili olan şiddetli yağış sonucu aracıyla sel sularına kapılarak mahsur kalan 50 yaşındaki sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
İsrail'de etkili olan şiddetli yağış sonucu aracıyla sel sularına kapılarak mahsur kalan 50 yaşındaki sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:58
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