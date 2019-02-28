Son Dakika Haberleri: Sel Sularının Ortasında Mahsur Kalan Yaşlı Adama Kurtarma Operasyonu

Sel Sularının Ortasında Mahsur Kalan Yaşlı Adama Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

İsrail'de etkili olan şiddetli yağış sonucu aracıyla sel sularına kapılarak mahsur kalan 50 yaşındaki sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

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İsrail'de etkili olan şiddetli yağış sonucu aracıyla sel sularına kapılarak mahsur kalan 50 yaşındaki sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:58 

İtfaiye, İsrail, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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