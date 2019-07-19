SEL SULARININ VURDUĞU DÜZCE'NİN KÖY YOLUNDA GÖÇÜKLER OLUŞTU

DÜZCE'de sel sularının vurduğu Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'nden Esmahanım Köyü'ne giden kara yolunda bir çok noktada asfalt çöktü. Can güvenliklerinden endişe eden köylüler bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Düzce'de iki gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonrası çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Selin en çok etkilediği Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'nde asfalt yolda bir çok noktada göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 şeritli yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bölge 'Heyelan Mıntıkası' ilan edildi. Dokuzdeğirmen Köyü'nden Esmahanım gibi sel sularının en çok vurduğu noktalara ulaşım kara yolundan kontrollü bir şekilde yapılabiliyor.

"ŞUAN CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Göçen asfaltın hemen yanı başındaki konutlarında yaklaşık 25 yıldır yaşadığını söyleyen 45 yaşındaki Havva Varol, "Gece 1 gibi yağış başladı. Çok korktuk, kaçtık komşunun evine gittik. Buralardan hep sel suları geldi. En son çare kendimizi yola attık bekledik. Burada yol göçtü. Bu durum bizi tedirgin ediyor. Bu göçük ile birlikte bizim evimizin arkası da gitti. Şuan can güvenliğimiz yok. Daha önce bir sel olmuştu ama bu kadarı olmamıştı. Yollarımız yıkılmamıştı. Bu sefer çok fazla olduö dedi.

"TOPRAKLARIMIZ YUMUŞADI, OYNADIĞI İÇİN TEHLİKEDEYİZ"

Bir başka köy sakini Nurhayat Varol da"Korkudan başka bir şey yaşamadık. Çok felaket oldu, suyu baya bir kuvvetli geldi. 5 yıl önce de bir sel olmuştu ama bu kadar etkili değildi. Benim evim su içinde kalmıştı. Bu sefer de eltimin evi tehlikede, yani evin arka tarafı yok, her an gidebilir. Tehlikeli, göçtü mü bilmiyorum artık ne olur. Can güvenliğimizden endişe ediyoruz, tehlikedeyiz şu anda. Toprak oynuyor çünkü. Topraklarımız yumuşadı, oynadığı için tehlikedeyiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Heyelan Mıntıkası tabelası

-Göçen yol

-Yoldan genel ve detaylar

-Göçen başka bir yol

-Göçen yolda çalışan işçiler

-Vatandaş röportajları

-Muhabir anonsu

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK -Güven USTA - Yılmaz OKUR, DÜZCE

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