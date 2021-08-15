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Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü - Son Dakika

Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü

15.08.2021 08:58

Meteoroloji'nin 58 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgeleriyle ilgili yaptığı açıklama durumu gözler önüne serdi. Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı bölgelerde 10-12 Ağustos'ta yani 48 saatlik dilimde metrekareye düşen yağış miktarı, yıllık yağışın 3'te 2'sini buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 48 saatteki yağış miktarı, son 5 yıllık ortalamada, 1 yıllık toplam yağışın yaklaşık 3'te 2'si olarak kayıtlara geçti.

2 GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARI 318,62 KG/M2 OLDU

Bu bölgede yıllık ortalama toplam yağış miktarı 487,9 kilogram/metrekare (kg/m2) iken 2 günlük yağış miktarı 318,62 kg/m2 olarak gerçekleşti. Ağustos ortalama yağış miktarı ise son 5 yılda 33,7 kg/m2 ölçüldü. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyünde 48 saatte toplam yağış miktarı 420,6 kg/m2 olarak ölçüldü. Bu miktar son 5 yıllık verilerde ortalama 1 yılda toplamda yağan yağışlarda 773,7 kg/m2 oldu. Ağustos ayı ortalaması yağışlarda ise metrekareye 31,5 kg/m2 olarak kayıtlarda yer aldı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü

AYANCIK'TA DA KORKUTAN İSTATİSTİK

Sinop'un Ayancık ilçesinde ise 2 günde toplam yağış miktarı 301,3 kg/m2 oldu. Ağustos ayı ortalama yağış miktarı son 5 yılda 55,7 kg/m2 olarak ölçüldü. Son 5 yıllık verilere göre 1 yılda burada metrekarede toplamda 863,8 kg/m2 yağış görüldü.

2 GÜNDE NEREDEYSE 1 YILIN YARISI KADAR YAĞIŞ YAŞANDI

Kastamonu'nun Küre ilçesinin son 7 yıllık verilerinde yıllık toplam yağış miktarı ortalama 771 kg/m2 olarak kayıtlara geçti. 48 saatlik sürede ise toplam yağış miktarı yaklaşık toplamda 1 yıllık yağışın yarısına denk gelen 382,1 kg/m2 oldu. Bu ayda ortalama yağış miktarı ise 31,4 kg/m2 idi.

Yine aynı ilin Devrekanı ilçesinin Kuz köyündeki 48 saatte yağan toplam yağış miktarı rekor sayılabilecek düzeyde oldu. Burada 48 saate düşen yağış metrekareye 353,2 kg/m2 oldu. Kuz köyünün son 5 yıllık ortalama toplamda yıllık aldığı ortalama yağış miktarı 712,6 kg/m2 olarak ölçümlerde yer alıyor. Ağustos ayı ortalaması ise 27,4 kg/m2 olarak göze çarpıyor.

Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü

Meteoroloji, Kastamonu, Bartın, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü - Son Dakika
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