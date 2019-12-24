Sel suyuna kapılan çocuk kurtarıldı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sel suyuna kapılan çocuk kurtarıldı (3) - Son Dakika

Sel suyuna kapılan çocuk kurtarıldı (3)

6 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kentte dünden itibaren etkili olan sağanaktan dolayı sular altında kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki çocuk akıntıya kapıldı.

Sudan çıkamayan çocuğu gören bir belediye otobüsü şoförü ile çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Çocuğu kucağına alarak kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı,

Çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Sel suyuna kapılan çocuk kurtarıldı (3)

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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