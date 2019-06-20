Son Dakika Haberleri: Sel tarım arazilerine zarar verdi
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Sel tarım arazilerine zarar verdi

1 saat önce

Niğde'de sağanak nedeniyle meydana gelen sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Niğde'de sağanak nedeniyle meydana gelen sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.
Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, Çiftlik ilçesi, merkeze bağlı Sazlıca ve Bahçeli beldeleri ile Güllüce köyünde tarım arazileri ile bazı meyve bahçelerinin su altında kalmasına yol açtı.
Bölgede yağış nedeniyle bazı evleri de su bastı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, selin etkili olduğu yerlerde hasar tespit çalışması başlattı.
Sel tarım arazilerine zarar verdi
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Niğde, Güncel
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