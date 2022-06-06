Sel, vatandaşları düğünde yakaladı! Misafirler canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı - Son Dakika
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Sel, vatandaşları düğünde yakaladı! Misafirler canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı

06.06.2022 09:28

Burdur'da meydana gelen sele düğün salonunda yakalanan davetliler canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı. Salonda bulunan misafirler, kapı ve camları kırarak suyun boşalmasını sağladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Burdur'da dün başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle bir çok bölgede sel meydana gelirken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

MASALARA ÇIKARAK KORUNDULAR

Bugün bir otelin düğün salonunda yapılan organizasyon esnasında misafirler korku dolu anlar yaşadı. Düğünün başlamasına kısa bir süre kala salonu dolduran sel suları sebebiyle misafirler, çocuklarıyla birlikte sandalyelerin sürüklendiği salonda masalara çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Sel sularını görevlilerin kapı ve camları kırarak boşaltmasıyla yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu. Otel sahibi Anıl Şahin, yaşanan olaya ilişkin, "Bir anda sel geldi, elimizden geleni yaptık. düğün organizasyonunu iptal ettik. Allah'tan can kaybımız yok" dedi.

Burdur'da sele düğünde yakalanan vatandaşlar, masalarının üzerlerine çıkarak canlarını kurtardı
Burdur'da sele düğünde yakalanan vatandaşlar, masalarının üzerlerine çıkarak canlarını kurtardı
Burdur'da sele düğünde yakalanan vatandaşlar, masalarının üzerlerine çıkarak canlarını kurtardı
Burdur'da sele düğünde yakalanan vatandaşlar, masalarının üzerlerine çıkarak canlarını kurtardı
Burdur'da sele düğünde yakalanan vatandaşlar, masalarının üzerlerine çıkarak canlarını kurtardı
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Burdur'da yarım saatlik şiddetli yağış sele neden oldu! Kahvehaneyi su bastı, 40 hayvan telef oldu Burdur'da yarım saatlik şiddetli yağış sele neden oldu! Kahvehaneyi su bastı, 40 hayvan telef oldu Burdur'da sağanak nedeniyle düğün salonunu su basması kameraya yansıdı Burdur'da sağanak nedeniyle düğün salonunu su basması kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

Burdur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel, vatandaşları düğünde yakaladı! Misafirler canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı - Son Dakika

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