Sel, vatandaşları düğünde yakaladı! Misafirler canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı

Burdur'da dün başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle bir çok bölgede sel meydana gelirken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

MASALARA ÇIKARAK KORUNDULAR

Bugün bir otelin düğün salonunda yapılan organizasyon esnasında misafirler korku dolu anlar yaşadı. Düğünün başlamasına kısa bir süre kala salonu dolduran sel suları sebebiyle misafirler, çocuklarıyla birlikte sandalyelerin sürüklendiği salonda masalara çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Sel sularını görevlilerin kapı ve camları kırarak boşaltmasıyla yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu. Otel sahibi Anıl Şahin, yaşanan olaya ilişkin, "Bir anda sel geldi, elimizden geleni yaptık. düğün organizasyonunu iptal ettik. Allah'tan can kaybımız yok" dedi.