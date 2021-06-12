Sel ve dolunun vurduğu Beyşehir'de metrekareye 63,2 kilogram yağış düştü - Son Dakika

Sel ve dolunun vurduğu Beyşehir'de metrekareye 63,2 kilogram yağış düştü

KONYA - Dün yağmur ve dolunun ardından sele teslim olan Konya'nın Beyşehir ilçesinde, metrekareye 63,2 kilogram yağış düştüğü, bu oranın Türkiye'deki dünkü en yüksek oranlı yağış olduğu bildirildi. Taşkın görüntülerinin yaşandığı Termiye Çayı'nın ise bugün havadan çekilen görüntülerde hiç su olmadığı, sadece taş ve çamur tabakasının kaldığı görüldü.

Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve ardından başlayan dolu yağışı, dere ve taşkın kanallarında yaşanan su taşkınlarıyla birlikte şehrin ana caddelerini göle çevirirken, dolu yığınlarıyla kaplanan cadde ve sokaklar da beyaz bir görüntüye büründü, bazı iş yerleri de dolu yığınlarıyla doldu. Beyşehir'de çok sayıda iş yeri ile evin zemin katlarını ve bodrum katlarında ise su baskınları yaşandı. Yağışların durmasının ardından belediye ekipleri bir yandan su taşkını yaşanan iş yeri ve bodrum katlarında su tahliye çalışmaları yaparken, diğer yandan ise asfaltta bozulmalar yaşanan güzergahlarda yolları trafiğe kapatarak bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Beyşehir'de sele neden olan yağışın Türkiye'nin dünkü yağış rekoru olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de Beyşehir'in dün metrekareye düşen 63,2 kilogramlık yağışla en fazla yağışı alan bölge olduğu bildirildi. Beyşehir'in ardından 50,1 kilogramlık yağışla Bolu Göynek Köyü'nün ikinci sırada, üçüncü sırada ise Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Göçü Köyü Bozdağ mevkiine 42,8 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır yaptığı bilgilendirmede, ilçe merkezini olumsuz etkileyen yağışın ardından kentte 69 işyeri ile evin depo ve bodrumlarında su baskını yaşandığını belirterek, seferber olan ekiplerin gece boyu da mesaisini sürdürerek bu mekanlarda vidanjörlerle su tahliyesi yaptığını söyledi. Yağışların ardından savaklar ile taşkın yaşanan Termiye Çayı'nın yetersiz olduğunu görebildiklerini vurgulayan Bayındır, "Çünkü çayın iki misli su geldi, yollara taştı. Özdilek Caddemiz bir kanal, nehir gibiydi. Ekiplerimiz gece boyunca çalıştı, hala da çalışıyor. Bozulma yaşanan yollarda çalışmalar yapılıyor, ilçe merkezinin yolları yıkanarak temizleniyor. Belediye ekiplerimiz bu sınavı da başarıyla geçti, yollarda su koymadılar, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekiplerimizin hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Beyşehir halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan ve daha büyük afetler olmaması için Allah'a dua ettiklerini belirten Bayındır, bazı olumsuzluklar yaşansa da son yağışların Beyşehir Gölü'ne katkı sunduğunu, BSA kanalına akan suların ise aşağıdaki arazilerin su ihtiyacına ilaç gibi geldiğini vurguladı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya da, yaşanan sel ve doludan kaynaklı ilçe genelinde ekili alanlarda bir sorun oluştuğuna ilişkin bir bilginin henüz kendilerine ulaşmadığını vurgularken, Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı ise, Yeşilyurt bölgesinde yağışlardan kaynaklı bazı sebze bahçelerinin olumsuz etkilendiği yönünde bilgiler aldıklarını, bunun dışında kuraklık dışında bölgede çok fazla bir sıkıntının söz konusu olmadığını ifade etti.

Öte yandan, taşkın görüntülerinin yaşandığı Termiye Çayı'nın ise bugün havadan çekilen görüntülerde hiç su olmadığı, sadece taş ve çamur tabakasının kaldığı görüldü. İçerisinde otomobili ve bazı eşyalar bulunan evinin bodrum katındaki garajının da suyla dolduğunu, korumak için bodruma aldığı bazı tavuklarının da sulardan telef olduğunu vurgulayan Muhammet Gür ise, sebze ekili bahçesinin de yaşanan yağıştan dolayı su ve çamurla kaplanarak zarar gördüğünü, bu yüzden çamurları temizlemek için saatlerdir mesai yaptığını belirtti.