Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz böyle görüntülendi - Son Dakika

Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz böyle görüntülendi

31.01.2021 17:33

Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz böyle görüntülendi - AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, afetten dolayı zarar gören vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılanacağını belirtti Hatay'da sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz ilçesi havadan görüntülendi.

Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz böyle görüntülendi

- AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, afetten dolayı zarar gören vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılanacağını belirtti

HATAY - Hatay'da sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz ilçesi havadan görüntülendi.

Arsuz ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Tarlaları ve ürünleri zarar gören vatandaşlar, her şiddetli yağmurda yaşanan su baskınlarının kalıcı çözümlerle önlenebilmesi için

yetkililerin yardımını beklediklerini söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, beraberindeki heyetle birlikte su altında kalan bölgelerde yaptığı inceleme sonrası açıklama yaptı. Afetten dolayı zarar gören vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılanacağını belirten Özel, ayrıca Devlet Su İşleri tarafından bölgede benzer afetler yaşanmaması için inceleme, tespit ve çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz böyle görüntülendi
Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz böyle görüntülendi
Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz böyle görüntülendi
Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz böyle görüntülendi

AK Parti, Hatay, Arsuz, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz böyle görüntülendi - Son Dakika


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