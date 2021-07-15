Sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Rize'den ilk görüntüler! Yıkım çok büyük - Son Dakika

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış, kentte büyük yıkımlara neden oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

3 KİŞİDEN 1'İNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Rize'den acı haber de akşam saatlerinde geldi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde oturan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

1 KİŞİ SELDE KAYBOLDU

Güneysu ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde sel nedeniyle kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları ise devam ediyor. Bakan Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu'nun hareket ettiği bölgeden ilk görüntüler de geldi.

FELAKETİN BOYUTU GÖRÜLDÜ

Rize'de arama ve kurtarma anları sırasında çekilen görüntüler, sel felaketinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Çocukların büyük korku yaşadığı izlenirken, bir anda etkili olan afet nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar da AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

MADDİ HASAR BÜYÜK

Bölgeden gelen ilk görüntülerde, heyelandan ve selden etkilenen evlerin görüntüsü de yer aldı. Heyelan nedeniyle çöken evlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. AFAD, Muradiye ve Güneysu'da bilinenlerin dışında çok sayıda vatandaşın mahsur kaldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

YAĞIŞIN ETKİSİYLE YOL ÇÖKTÜ

Diğer yandan Rize'den gelen bir başka görüntüde ise şiddetli yağışın etkisiyle yolun çöktüğü görüldü. Yaklaşık 2 veya 3 metre derine çöktüğü görülen yolun kent merkezinde yer aldığı belirtildi.

İşte Rize'deki sel felaketine ilişkin ilk görüntüler:

Son Dakika! Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp