Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (2) - Son Dakika

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (2)

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Heyelan sonucu balçıkla dolan Su Kavuşumu-1 Tüneli'nin de temizlendiği bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

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Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (2) - Son Dakika
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