Sel ve hortumun oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Başkan Uyanık: "Amasya'mızda ilk defa hortumla, son 60 yıldır görülmeyen bir yağışla karşılaştık"

AMASYA - Amasya'da etkili olan yağışların ardından fırtına ve hortum oluştu, sağanak sonrası dereler taştı. Ziyaret beldesinde sokakta sele kapılan bazı araçlar sürüklendi. Kenette ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Kentte ilk defa hortum görüldü. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Yılanoğlu kışlası mevkiinde hortum felaketi yaşandı. Görüntülerde arazide ortaya çıkan hortum nedeniyle bir evin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi. Hortum ile fırtınanın herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya olmadığı bildirildi.

"Amasya'mızda ilk defa böyle bir hortumla karşılaştık"

Hortumun görüntülerini endişeyle izlediklerini belirten Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, "Amasya'mızda ilk defa böyle bir hortumla karşı karşıya geldik" dedi.

Kent genelinde etkili olan yağışın beldelerinde de zarara yol açtığını anlatan Başkan Uyanık, "Beldemizde son 60 yıldır görülmeden bir yağışla karşılaştık. Kısa süreliydi. Sel baskınlarına neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla kapanan yolları hizmete açtık" diye konuştu.

Yağmurun ardından dolu yağdığını sonrasında ise fırtına çıktığına değinen belde sakinlerinden Serap Karahisar, "Hortum gibi bir ses geldi. 10 dakikada sokağı su bastı. Önce su borusu patladı sandık. Sonrasında sokağı sel götürdü" şeklinde konuştu.

Araçların sürüklenmesini endişeyle izleyen vatandaşlardan Gülten Aydın ise "69 yaşıma geldim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım" ifadelerini kullandı.