Sel ve su baskınına dayanıklı domates çeşidi geliştiriliyor

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay:

"Yerli ve milli 250 materyal üzerinde yapılan çalışmadan olumlu sonuçlar bekliyoruz"

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından hastalıklara karşı dayanıklı domates çeşitlerinin sel ve su baskınına karşı dayanıklılığını belirlemek için çalışma başlatıldı. Enstitünün gen havuzundaki yerli ve milli 250 materyal üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar 2 yıl sürecek ve proje sonunda belirlenen su baskınlarına dayanıklı yeni domates çeşitleri tescile sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde bakanlık destekli "Bazı domates hatlarının uzun süreli su baskınlarına ve taban suyuna karşı tolerans düzeylerinin belirlenmesi" konulu proje için yetiştirilen ve üzerlerinde çalışma yürütülecek yerli ve milli domateslerin ilk hasadı yapıldı.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, proje kapsamında AR-GE çalışması yürüten mühendislerin, iklim değişikliği sonucunda meydana gelme sıklığı artan ani sel baskınlarına dayanıklılık seviyelerini belirlemek üzere yerli ve milli 250 materyal üzerinde yaptığı çalışmadan olumlu sonuçlar beklediklerini bildirdi.

Çalışmalarda yerli ve milli 250 materyal kullanılıyor

Türkay, "Enstitümüzün domates ıslah serasında 250 farklı materyalimiz var, domates materyali. Bunlar enstitümüz tarafından geliştirilen yerli ve milli materyalimiz. Bu materyalin üzerinde özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliği çerçevesinde domatesin üretim sezonunda gelen sel riskini azaltmak amacıyla bu çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmamızın sonunda sel afeti meydana geldiğinde geliştirdiğimiz çeşit adaylarımız bundan daha az etkilenecek" dedi.

Yerli ve milli domates materyaliyle gerçekleştirilen çalışmanın olumlu sonuçlar beklediklerini de aktaran Türkay, "Çalışmanın sonunda olası bir sel baskınında dikimi yapılan domates fideleri hasardan daha az etkilenecek, üreticilerimiz de afetten daha az etkilenmiş olacak" diye konuştu.

Proje yürütücüsü sebzecilik ve süs bitkileri bölümünde görevli ziraat mühendisi Mine Bulut ise, "Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projemiz kapsamında sel ve su baskınlarına karşı toleransı yüksek çeşit adaylarımız belirlenmiş olacaktır. Bunun neticesinde çiftçilerimizin maruz kalabileceği sel gibi su baskını gibi doğal afetler neticesinde ürün kayıpları ve verim kayıplarının engellenmesi hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

Enstitü serasında çalışmalar için yetiştirilen 250 farklı bitkinin domateslerinin hasadı da yapıldı.