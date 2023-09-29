Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı - Son Dakika

Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı

Son Güncelleme: 29.09.2023 07:32

Dün ülkenin Batı bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağış, bugün de devam edecek. Meteoroloji Bolu, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya için "sarı" kod uyarısında bulundu. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

SICAKLIK NORMAL SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. Meteoroloji İstanbul, Ankara ve Isparta için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İSTANBUL SAĞANAKLA MÜCADELE ETTİ

İstanbul Valiliği ise dün saat 16.00 sularında özellikle şehrin kuzey bölgelerinde etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklamada bulundu. Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştüğüne yer verilen yazılı açıklamada, kent genelinde sağanaktan kaynaklanan 769 olayın meydana geldiği ifade edildi.

7 KENTE UYARI

Öte yandan bugün içinse Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı. Bu kentler ise Bolu, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya olarak sıralandı.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Sağanak Yağmur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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