Sel Yıktı Belediye Yeniliyor

Torbalı Belediyesi, 7319 sokak ile Küme evlerini Karşıyaka Mahallesi'ne bağlayan vegeçtiğimiz ayki aşırı yağışlar sonrası yıkılan beton köprüyü yeniliyor. Torbalı Belediyesi'nin yaptığı girişimler sonucu DSİ bölgede çalışma başlattı. Fetrek Çayı üzerinde bulunan köprünün asfalt ve korkulukları da Torbalı Belediyesi tarafından tamamlanıyor. Köprü önümüzdeki günlerde yeniden yaya trafiğine açılacak. Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin20 yıldır yapılmasını bekledikleri köprüyü Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez göreve geldikten sonra inşa ettirmiş ve vatandaşın hizmetine sunmuştu. Son 40 yılın en fazla yağışının düşmesi sonucu zarar gören köprü yeniden hayat buluyor. Karşıyaka Mahallesi'ne gelen Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, çalışmaları yerinde inceledi.

KARŞIYAKA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GEÇİT

Köprünün eskisinden daha sağlam olarak vatandaşlara hizmet vereceğini ifade eden Başkan görmez, "Yoğun yağmur alan Torbalı'mızda daha önce düzenlemesini yaptığımız Fetrek Çayı'ndaki bu köprü büyük hasar gördü. Köprünün kullanılamaz hale gelmesinden dolayı derhalharekete geçtik ve sorunun çözülmesi için Sayın valimize müracaat ettik. Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya'nın da devreye girmesi ile DSİ Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mahallemizde bir çalışma başlattı. Köprü tamir olma aşamasına geldi. Sonkolonlar yerleştiriliyor. Bu işlemin ardından Torbalı belediyesi olarak köprüyü asfaltlayacağız ve korkulukları yapacağız. İki yakayı bir birine bağlayan çok önemli bir geçit. Çocuklarımızın okula gidip geldiği, vatandaşın alışveriş için çarşıya gidebildiği bir yer. Başlattığımız ıslah projesiyleFetrek havzasını elden geçirdik. O yoğun yağmurlarda ne kadar önemiş bir iş yaptığım ortaya çıktı. Emeği geçenlere ve muhtarımıza alakası için teşekkür ediyorum" dedi. Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Aydın Ayaydın, mahalleleri için çok büyük önem arz eden köprünün yenilenmesi için çalışma başlatan Torbalı Belediyesi ve DSİ yetkililerine teşekkür etti.