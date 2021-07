Sel yıktı geçti, kutlamalar iptal edildi! Almanya'dan sonra Belçika'da da milli yas ilan edildi

"Lokasyon at gelirim" diyen Nihal Olçak'a Sedat Peker'den yanıt geldi

Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre'yi de vuran sel felaketinde 133'ü Almanya'da olmak üzere 160 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 618 olduğu aktarılırken, yüzlerce kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

BİR GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Belçika'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi, bu nedenle 20 Temmuz'da bir günlük milli yas ilan edildi. Belçika hükümetinin, sellerde yaşamını yitirenler için aldığı karar doğrultusunda 20 Temmuz'da 12.00'de sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ

21 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı etkinliklerle düzenlenecek bağımsızlık günü kutlamaları tümüyle iptal edildi.

"ÜLKENİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK FELAKET"

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise durumu, "ülkemizin şimdiye kadar gördüğü en büyük felaket olabilecek sel baskınları" şeklinde tanımladı.

ALMANYA'DA ELEKTRİK VE SU SIKINTISI YAŞANIYOR

Öte yandan İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü doğal afetlerden birinin yaşandığı Almanya'da sel felaketinin bilançosu giderek artıyor. Rheinlan-Pfalz eyaletinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükselirken, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise can kaybı 43'te kaldı. Toplam ölü sayısının 133'e ulaştığı Almanya'da afet bölgelerinde 15 bin kişilik ekip görev yaparken, arama-kurtarma çalışmalarına ordu da destek veriyor. Selin vurduğu bölgelerde 100 binin üzerinde kişi elektriksiz kaldı. Bazı bölgelere ise su tedarikinde de sıkıntı yaşanıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde doğal gaz boru hatları tamamen zarar görürken, hatların yeniden döşenmesinin aylar sürebileceğini tahmin ediliyor. Selden etkilenen bazı bölgelerde itfaiye erleri, yerel yetkililer ve askerler, selin sürüklediği enkaz yığınıyla tıkanan cadde ve sokakları temizlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.

MERKEL AFETZEDELERİ ZİYARET EDECEK

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ABD'den dönen Başbakan Angela Merkel'in afet bölgelerini en kısa sürede ziyaret edeceğini açıkladı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in de felakette çok sayıda evin yıkıldığı Erftstadt kentini ziyaret edeceği duyuruldu. Erftstadt Belediye Başkanı Carolin Weitzel ise can kaybının artabileceğine işaret ederek, "Daha fazla kurban bulacağımız ihtimal dahilinde" dedi.