Sel yol kapattı, bahçeleri seraları sular altında bıraktı - Son Dakika
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Sel yol kapattı, bahçeleri seraları sular altında bıraktı

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesindeki dünyaca meşhur Kayacı Vadisi, Toros Dağları'ndaki Aksıfat Bölgesi'nden eriyerek gelen karın oluşturduğu sel suları altında kaldı.

Sel yol kapattı, bahçeleri seraları sular altında bıraktı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesindeki dünyaca meşhur Kayacı Vadisi, Toros Dağları'ndaki Aksıfat Bölgesi'nden eriyerek gelen karın oluşturduğu sel suları altında kaldı.


Vadi içinden geçen Limonlu Deresi taştı, Limonlu ile Kayacı Mahallelerini birbirine bağlayan yol sel sularının yükselmesi sebebiyle trafiğe kapatıldı. Limonlu Mahallesinde bulunan narenciye bahçeleri ile muz seraları sular altında kaldı.


Bölgede yağış devam ederken, sel suları seviyesinin artmasından endişe ediliyor.


Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik, sel sularının Limonlu Deresinden tam kapasite aktığını taşan suların ise bölgedeki arazilerin büyük bölümünü sular altında bıraktığını söyledi. Çelik, "Sel felaketi sebebiyle Limonlu'yu Kayacı Mahallesi ve kayacı Vadisine bağlayan yol vatandaşlarımız tarafından kullanılmamalıdır. Yol kapalıdır ve büyük bir tehlike arz etmektedir. Vatandaşlarımızın diğer güzergahları tercih etmelerini istiyoruz. Söylemek istediğimiz DSİ tarafından yapılan su kanalı biran önce 1 kilometre daha uzatılarak sel tehdidinin sona erdirilmesini istiyoruz. Biz her yıl bu sel tehdidi ile karşı karşıya kalıyoruz" dedi.


Limonlu Sulama Birliği Başkanı Bünyamin Ergün ise dünyaca mahşer Kayacı vadisindeki piknik alanlarının sular altında kaldığını belirtti. Ergün, "Limonlu deresi bütün arazilerimizi tehdit altına almıştır. Arazilerimiz sular altındadır. Şükür ölüm yok, ama zararımız çok. Bu ırmağın artında 2 bin 700 dönüm arazimiz var. Muzlarımız, narenciye bahçelerimiz komple suyun altında" diye konuştu. - MERSİN

Toros Dağları, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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