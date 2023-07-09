Sel, Zonguldak-Ankara Karayolu'nda deprem etkisi yaptı - Son Dakika
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Sel, Zonguldak-Ankara Karayolu'nda deprem etkisi yaptı

09.07.2023 17:27

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası Zonguldak-Ankara Karayolu Örmeci köyü mevkisinde yoldaki asfaltta adeta deprem etkisi oluştu. Zonguldak'tan Ankara'ya gidiş yönü araç trafiğine kapatılırken, trafik Zonguldak yönüne gidişten sağlanıyor. Aynı zamanda Çaycuma ilçesi Kozcağız yolunda da taşkınlar meydana gelmiş ve ekipler yolda çalışma başlatmıştır.

Yurt genelinden dünden itibaren etkisi artıran yağışlar, Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok kentte cadde ve sokakları göle döndürdü. Zonguldak'da sel, yolda adeta deprem etkisi yaptı.

ASFAKTTA DEPREM ETKİSİ

Gökçebey ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası Zonguldak- Ankara Karayolu Örmeci köyü mevkisinde yoldaki asfaltta adeta deprem etkisi oluştu.

YOLDA TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ

Zonguldak'tan Ankara'ya gidiş yönü araç trafiğine kapatılırken, trafik Zonguldak yönüne gidişten sağlanıyor. Sağanak yağış nedeniyle Çaycuma ilçesi Kozcağız yolunda da taşkınlar meydana gelirken, ekipler yolda çalışma başlattı.

GÖKÇEBEY'E METREKAREYE 147 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

İl genelinde devam eden yağışlar nedeniyle Zonguldak merkezde metrekareye 247 kilogram yağış düşerken, Çaycuma ilçesine 173 kilogram, Gökçebey ilçesine 147 kilogram, Devrek ilçesine 130 kilogram, Kdz. Ereğli ilçesine 129 kilogram, Kozlu ilçesine 113 kilogram, Alaplı ilçesine 89 kilogram, Kilimli ilçesine 87 kilogram, Beycuma beldesine 197 kilogram yağış düştü.

Sel yolda adeta deprem etkisi yaptı
Kaynak: İHA
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Zonguldak, Gökçebey, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel, Zonguldak-Ankara Karayolu'nda deprem etkisi yaptı - Son Dakika


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