Sela seslerinin yükseldiği Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi - Son Dakika

Sela seslerinin yükseldiği Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 81 ilde saatler 00.13'ü gösterdiğinde eş zamanlı sela okundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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