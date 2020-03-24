Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi kendi maskelerini üretiyor - Son Dakika

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Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi kendi maskelerini üretiyor
6 saat önce
Diyarbakır'da Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, personelin kullanması için sıfır maliyetle maske imal ediyor.
Diyarbakır'da Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, personelin kullanması için sıfır maliyetle maske imal ediyor.
Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Destek Kalite Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, koronavirüs önlemleri kapsamında herhangi bir olağanüstü durum karşısında koruyucu malzeme sıkıntısı çekmemek için maske üretimine başladı.
Hastane Müdür Yardımcısı Osman İmir yönetimindeki 4 kişilik ekip hastane personelinin maske sıkıntısı çekmemesi için günde 500 adet maske üretimi yapacak.
İmir, tam mesai çalışarak sıfır maliyetle maske ürettiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:46 Kaynak: AA
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