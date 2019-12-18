Selahattin Baki: "İnşallah pazar günü de Beşiktaş'ı yeneceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Selahattin Baki: 'İnşallah pazar günü de Beşiktaş'ı yeneceğiz' - Son Dakika Spor

Selahattin Baki: "İnşallah pazar günü de Beşiktaş'ı yeneceğiz"

6 saat önce

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, bu sezon iki kupada şanslarının olduğunu belirterek, "İnşallah pazar günü de Beşiktaş'ı yeneceğiz" dedi.

Selahattin Baki:

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, bu sezon iki kupada şanslarının olduğunu belirterek, "İnşallah pazar günü de Beşiktaş'ı yeneceğiz" dedi.


Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 2-0 yendiği maçın ardından yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin hangi kulvarda olursa olsun kupayı kazanmak için oynayacağını ifade eden Baki, "Çok klişe olacak ama Fenerbahçe her sezon başlangıcında hangi kupada varsa o kupayı almak için çıkar oynarız. Olur ya da olmaz ama tabii ki bu sezon bulunduğumuz iki kupada da şansımız var ve sonuna kadar kovalayacağız" dedi.


"Değişik bir lig yaşıyoruz"


Ligin durumunu da değerlendiren Selahattin Baki, "Değişik bir lig yaşıyoruz. Sezon başında böyle bir tablo olacağını kimse öngöremezdi. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Mükemmel bir çıkış yakaladılar. Kötü bir hafta sonu yaşadık. Rakiplerimiz de sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Kopmalar olmadı. Dolayısıyla ayağımıza güzel bir pas geldi. Bunu Pazar günü gole çevirebilirsek ki ben çok inanıyorum, ondan sonra Rize maçına da hazır bir şekilde gidip puanımızı alıp devre arasına girmek istiyoruz" dedi.


Beşiktaş derbisinin hakemi hakkında sorulan soruya ise Baki, "Hakemle ilgili konuşup polemik oluşturmaya gerek yok" şeklinde yanıt verdi.


"Yürüyüşümüz başlasın"


Pazar günü Beşiktaş'ı mağlup ederek şanssızlıklarını yeneceklerini vurgulayan Selahattin Baki, "Geçen sene iyi bir sezon yaşamadık. Buna rağmen enteresan derbiler yaşadık. Enteresan bir şekilde direklerden döndük. Mağlubiyet almadık ama galip de gelemedik. İnşallah değerli rakibimiz Beşiktaş'ı Pazar günü yenerek şeytanın bacağını kıracağız. Yürüyüşümüz başlasın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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