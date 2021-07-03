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Son dakika haberleri: Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'den Vitor Pereira yorumu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'den Vitor Pereira yorumu Açıklaması

03.07.2021 19:30
Son dakika haberleri: Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'den Vitor Pereira yorumu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli futbol takımında yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira ile ilgili, "Pereira'nın, kariyeri itibarsızlaştırılacak bir teknik direktör olduğunu düşünmüyoruz.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli futbol takımında yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira ile ilgili, "Pereira'nın, kariyeri itibarsızlaştırılacak bir teknik direktör olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Baki, sarı-lacivertli ekibin Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman esnasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sözlerine 3 Temmuz sürecine ilişkin açıklamalarla başlayan Baki, "Bu hain terör örgütünün Fenerbahçe'mize organize ettiği kumpastan bu yana 10 koca yıl geçti. Bu 10 sene geçtikten sonra bugünkü duruma baktığımızda biz o gün de haklıyız demiştik, bugün de diyoruz. Bu kumpası kuranların hepsi bugün ya hapiste ya firari durumda ya da vatan haini konumunda ama bugün Fenerbahçe burada dimdik ayakta. Her zaman söyledik haklıyız, kazanacağız diye ve kazandık. Tabii bu 10 senelik süreçte en karanlık ve umutsuz görünen günlerde gerek Fenerbahçe camiamız için gerek haksız yere kumpasa uğrayan askerlerimiz için gerek Cumhuriyetimiz için sarı-lacivert duvarı kuran, bu karanlığa fener olan her bir bireye selam olsun." ifadelerini kullandı.

Baki, futbol takımının teknik direktörlüğü için birkaç adayla görüştüklerini ve Vitor Pereira'da karar kıldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik gibi bir hava oluşturuldu ama kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten kariyer olarak kesinlikle Pereira'nın, kariyeri itibarsızlaştırılacak bir teknik direktör olduğunu düşünmüyoruz. Görüştüğümüz hoca adaylarına baktığımız zaman son 5-6 yılda en yüksek puan ortalamasını yakalayan, ciddi başarılar kazanmış, başarı kazanmasa bile tepelere oynamış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bizim bu sene vakit kaybı diye bir şeyimiz söz konusu değil. Öyle bir kredimiz yok. Bizim bu sene Samandıra'ya gelecek, eşofmanını giyecek, hemen tekeri döndürecek bir teknik direktör arayışımız vardı. Bununla beraber görüştüğümüz her hoca adayıyla da takımın analizini yaptırdık. Buraya kim gelecekse de hemen hemen hazır gelecekti. Yani dersini çalışmış, kendi teşhisleriyle gelecekti. Çok doğaldır ki daha önce Fenerbahçe'de çalışmış, başarının ucundan bana göre kıl payı dönmüş ve gerçekten teknik direktörlük öz geçmişine 'Ben Fenerbahçe'de şampiyon oldum'u yazdırmak isteyerek buraya geliyor."

Pereira'nın Fenerbahçe'de şampiyon olamamasını unutamadığını kendilerine anlattığını dile getiren Baki, şöyle devam etti:

"Taraftarın haklı olduğu birçok konu da olabilir ama işin içinde Fenerbahçe olduğu zaman haberler daha değerli olduğu için biraz daha abartılarak maalesef sunuluyor. İnsanlar gaza getiriliyor. Bizim ilk resmi maçımıza neredeyse 40 gün var. Yani biz Topuk Yaylası'na hocamızla beraber çıkıyoruz. Tabii ki pazartesi dedik cuma açıklandı, o 4-5 günlük süreç için eleştirileri kabul edebiliriz ama sanki dünyanın sonu, Fenerbahçe hiçbir hoca bulamıyor, Fenerbahçe hocasız sezona başlıyor gibi bir algı yapıldı. Bizim Avrupa'da ön eleme oynayan rakiplerimiz de hocasız sezon açtı ama bir kişi konuşmadı. Bunu da futbol kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum."

"Pereira'nın transferlerden haberi vardı"

Selahattin Baki, teknik direktör açıklanmadan önce gelen ve giden oyunculardan Vitor Pereira'nın haberi olduğunu ifade etti.

Portekizli teknik adamın görüşme esnasında maddi konulara hiç girmediğinin altını çizen Baki, "Son derece içimiz rahat. Görüştüğümüz bütün hocalara teşekkür ediyorum. Birçok sebepten ötürü hem vakit kaybetmemek hem burayı tanıyor oluşu açısından, ülke ve medya dinamiklerini biliyor, buradaki baskıyı biliyor. Taraftarla iyi bir diyaloğu vardı hem duygusal hem tutkulu hem de içinde kalmışlık. Tüm bunların devamında bir de kendisinin takımla ilgili bize vermiş olduğu analizler, Vitor hocamızda karar kılmamıza sebep oldu, hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Vitor Pereira'nın 5 Temmuz'da başlayacak Topuk Yaylası kampındaki ilk idmanda takımın başında olacağını aktaran Baki, sportif direktörlük konusunda başkan Ali Koç'un ilerleyen günlerde açıklama yapacağını dile getirdi.

Portekizli teknik adamın 4 yardımcısıyla beraber takıma katılacağını ifade eden Baki, "Başkanımızın ısrarla üzerinde durduğu huzur ve disiplinin Samandıra'dan başlayacağı, Samandıra'dan inşa edileceği ve enerjinin oradan yayılacağı bir Fenerbahçe olacak bu sene. Taraftarımızdan bu sene etrafımızda kenetlenmesini istiyoruz, bu sene kritik. Kol kola girip bu yarım kalan hikayeyi tamamlamamız lazım, bu sene çok kritik." diye konuştu.

Baki, deneyimli futbolcuları Caner Erkin ile Vitor Pereira'nın daha önceki dönemde tartıştığına yönelik bir soru üzerine, şunları söyledi:

"4-5 ay evvel bir deplasmandan dönerken laf lafı açtı, Caner ile bu konuyu konuştuk. Bana kendisi anlattı, dışarıya yansıyan kadar büyük bir olay olmadığını söyledi. O zaman Pereira'nın geleceği gündemde yoktu, şans eseri öğrenmiştim. Hatta araları iyiymiş, Caner de 'Hocamızı ilk ben karşılayacağım.' dedi."

Son dakika haberleri: Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'den Vitor Pereira yorumu Açıklaması

Caner Erkin, Fenerbahçe, Samandıra, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'den Vitor Pereira yorumu Açıklaması - Son Dakika Spor


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