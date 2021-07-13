SPOR Selahattin Baki: Polemikten, sakatlıktan, kazadan, beladan uzak bir lig ve mücadele diliyorum

'Yarın hep beraber seyrederiz'

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'Hakkaniyetli, herkese eşit mesafede yönetilen; kötü niyetten, negatif enerjiden uzak bir lig diliyorum. Eşitliğin, rekabetin olduğu bir lig diliyorum. Türk futboluna hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Süper Lig'de 2021-22 sezonun fikstür çekimi, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yeni sezonun herkese hayırlı olması temennisinde bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'Öncelikle kuralar Türk spor ailesine hayırlı olsun. Polemikten, sakatlıktan, kazadan, beladan uzak bir lig ve mücadele diliyorum herkese. Fenerbahçe özelinde şunu söyleyebilirim, sert bir deplasman başlıyoruz. Ancak fena bir fikstür olmadığını düşünüyorum. Ezeli rakiplerimizin iki tanesi, 2'nci yarı Kadıköy'e gelecek. Benim gönlümden zaten böyle bir senaryo geçiyordu. 3'te 2'si olmuş oldu kağıt üzerinde. Bununla beraber her sene aynı şeyleri söylüyoruz. Kamuoyu da sıkılmaya başladı ama hakkaniyetli, herkese eşit mesafede yönetilen; kötü niyetten, negatif enerjiden uzak bir lig diliyorum. Eşitliğin, rekabetin olduğu bir lig diliyorum. Türk futboluna hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

'YARIN HEP BERABER SEYREDERİZ'

Selahattin Baki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Volkan Demirel'in yarın düzenleyeceği basın toplantısının içeriğinin sorulması üzerine ise ise 'Basın toplantısının içeriği açıklarsam hiçbir anlamı kalmaz. Onun için yarın hep beraber seyrederiz' cevabını verdi.