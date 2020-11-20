Selahattin Demirtaş, Ankara Başsavcısı Kocaman'ı tehditten hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Selahattin Demirtaş, Ankara Başsavcısı Kocaman'ı tehditten hakim karşısına çıktı

20.11.2020 13:10
Selahattin Demirtaş, Ankara Başsavcısı Kocaman'ı tehditten hakim karşısına çıktı, System.String[]

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Demirtaş, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Davada savunması sorulan Demirtaş, savunmasını bazı koşullar nedeniyle yapacak durumda olmadığını belirterek, "Çünkü Mart ayından beri pandemi tedbirleri kapsamında avukatlarımla görüşemiyorum. Şu anda yine karantina tedbirleri nedeniyle yanımda avukat yok. Bana hukuki açıdan yardım edecek avukatlarım yok. Bugün duruşmanın başlaması için SEGBİS odasına çıkıyorum. Hukuki haklarım yerine getirilene kadar esas hakkında savunma yapmayacağım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının beyanlarının alınması ve cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, pandemi koşulları nedeniyle de Demirtaş'ın bizzat duruşmaya gelme talebini reddetti. Demirtaş'ın davanın sonraki celsesine de SEGBİS ile katılmasına karar verildi. Dava, 5 Şubat 2021'e ertelendi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Selahattin Demirtaş, Ankara Başsavcısı Kocaman'ı tehditten hakim karşısına çıktı

Zahit Şeyhanoğulları, Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selahattin Demirtaş, Ankara Başsavcısı Kocaman'ı tehditten hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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