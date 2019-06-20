Son Dakika Haberleri: Selahattin Demirtaş davasında dosyalar birleştirildi
Son Dakika Güncel Haber

Selahattin Demirtaş davasında dosyalar birleştirildi

28 dakika önce

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada Bakırköy 7. ve 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyalarının birleştirilmesine karar verildi.

Selahattin Demirtaş davasında dosyalar birleştirildi, System.String[]
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada Bakırköy 7. ve 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyalarının birleştirilmesine karar verildi. Rusya ziyareti dönüşü 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Selahattin Demirtaş'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim, başka suçtan tutuklu Selahattin Demirtaş'ın dilekçe sunarak SEGBİS ile duruşmaya katılmayacağını bildiren dilekçesini okudu. Dilekçenin okunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Selahattin Demirtaş'ın Atatürk Havalimanı'nda dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle de Bakırköy 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davasının olduğunu söyleyen hakim, 2 dosya arasında irtibat bulunması nedeniyle dosyaların birleştirilmesine karar verdi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş'ın Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtilmişti. Demirtaş'ın 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
(Melike İnal/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Asliye Ceza Mahkemesi, Bakırköy, Selahattin Demirtaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor kan dondurdu Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak! İşte kadrolar Babası tarafından öldürülen gencin boğazındaki ikinci bıçak darbesi araştırılacak Cinayetten beraat etti, öldürmeye teşebbüsten 12 yıl ceza aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selahattin Demirtaş davasında dosyalar birleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]