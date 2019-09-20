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Selahattin Demirtaş hakkında karar

1 saat önce

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık hapis cezasından cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin mahsubuna karar verdi.

Selahattin Demirtaş hakkında karar, System.String[]

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık hapis cezasından cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin mahsubuna karar verdi.

(İHA)

Selahattin Demirtaş, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:05 Kaynak: İHA
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