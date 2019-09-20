Selahattin Demirtaş hakkında karar
1 saat önce
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık hapis cezasından cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin mahsubuna karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:05 Kaynak: İHA
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık hapis cezasından cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin mahsubuna karar verdi.
(İHA)
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